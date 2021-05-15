Бородюк рассказал о сложности работы на посту главного тренера «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк заявил, что нынешний период работы на посту главного тренера московского клуба сложнее, чем первый.

«Я очень признателен руководству клуба в лице владельца Романа Авдеева и президента Дениса Маслова, что они доверили мне в такой период тренировать команду. Думаю, сейчас намного сложнее, дело в том, что я буквально только месяц работаю, и для меня это очень сложный период, — сказал Бородюк ТАСС. — Если сравнивать с тем периодом, то у меня было очень много времени, я вместе с тренерским штабом готовил команду полностью. Сейчас я принял команду в такое сложное время, но все равно благодарен предыдущему тренерскому штабу за то, как он готовил команду.

Поэтому здесь говорить какие-либо оправдания в мой адрес нет смысла, потому что я принял команду и старался делать все возможное, ребята старались, но вот так получилось. Другие команды уже, наверное, более реализовали себя в таких матчах. Какие-то матчи нашей команды мне понравились, какие-то, особенно последний, — нет, но будем работать над этим, постараемся исправить ошибки».

Бородюк возглавил «Торпедо» в марте 2021 года, сменив на этом посту Сергея Игнашевича, контракт с которым был расторгнут. До этого Бородюк тренировал «Торпедо» в период с 2013 по 2014 год.

По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице и не смогла выйти в премьер-лигу.