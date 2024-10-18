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Борис Ротенберг заявил, что «Сочи» не рассматривает отставку Морено: «Он меня полностью устраивает»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о выступлении команды в первой лиге.

— Сейчас «Сочи» идет на шестом месте в ФНЛ. Как вы оцениваете это?

— После вылета команде нужна была полная перестройка, переосмысление. У нас отличный главный тренер с богатым опытом работы. У него очень сильное аналитическое мышление, и он развивает это у игроков, чтобы они все правильно понимали, где они находятся. Значит, пока не все выполняют, где-то кто-то тянет одеяло на себя, хочет себя проявить и показать, чтобы, может быть, какой-то клуб увидел и пригласил к себе. Но работой Морено мы очень удовлетворены.

— Тем не менее недавно появлялась информация о том, что «Сочи» может рассмотреть его отставку.

— Такого нет. Кто-то может нагнетать, чтобы внести разлад, чтобы занервничал тренер. Но меня Морено полностью устраивает. И то, что он остался у нас даже после вылета, показательно. Он хочет подтвердить свой уровень и довести дело до конца. У команды была хорошая игра, просто немного не повезло. Дисциплина и футбольный менталитет играют важную роль.

Борис Ротенберг. «Без России мировой спорт — не спорт. Посмотрите на Олимпиаду — какое-то позорище». Интервью Бориса Ротенберга

«Сочи» набрал 21 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги.

Первая лига
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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1
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2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
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 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
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 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
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