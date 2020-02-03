Болельщики «Луча» написали обращение на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Они сильно обеспокоены судьбой своей команды. В клубе пять месяцев не платят зарплату, до сих пор нет ясности, поедут ли подопечные Валерия Петракова на сборы. При этом ранее стало известно, что «Луч» не будет сниматься с первенства ФНЛ

Приводим текст обращения:

Уважаемый Олег Николаевич!

Катастрофическое положение нашего любимого клуба вынуждает обратиться за помощью лично к Вам. С тех пор, как от нас отвернулся многолетний спонсор (ДЭК), «ЛУЧ» ведет изнурительную и малоуспешную борьбу за выживание. Этот процесс продолжается больше пяти лет.

С Вашим приходом на должность Губернатора Приморья появилась надежда на то, что мы выживем. Вопреки всему!

Вы сумели привлечь новых спонсоров, встретились с командой, сообща наметили пути выхода из кризиса, запланировали строительство новой базы, передачу стадиона «Юность» в собственность АФК и другие долгожданные меры по улучшению инфраструктуры. Многим из нас показалось, что всё наладится, и любимый клуб со временем вернет себе место, достойное для столицы огромного дальневосточного региона, на карте футбольной России. Очень порадовало известие о готовности старых и новых спонсоров поддерживать наш «ЛУЧ» и в дальнейшем.

По неизвестным для нас причинам, с некоторых пор, стали появляться совсем иные новости. Имея очень даже неплохое финансирование, привлечённое при Вашем активном участии, клуб не уменьшил, а наоборот, умудрился увеличить общую сумму долга!

По некоторым сведениям, сейчас ведется активная деятельность, направленная на признание АФК «Луч» банкротом. Списать долг и забыть — данный путь кажется самым легким...

Последствия банкротства, согласно декабрьским нововведениям РФС, будут просто убийственными. Клуб лишится собственного имени, а также потеряет право заявляться в профессиональные лиги в течение четырех лет.

Всем понятно, что это будет означать смерть нашего «ЛУЧа». Того «ЛУЧа», который обыгрывал абсолютно всех российских «грандов», а некоторых — просто громил! Того «ЛУЧа», на который ходили и ходят поколения болельщиков! Потеряв имя, мы прервем связь времен и уже никогда не увидим на поле того «ЛУЧа» — нашего, родного...

Уважаемый Олег Николаевич! Нашему клубу скоро исполнится шестьдесят два года. Менялись руководство, спонсоры и краевые власти, а «ЛУЧ», даже в самые тяжёлые времена, продолжал радовать свою «торсиду» выступлением в различных лигах нашей огромной страны. Нам некуда больше обратиться. Вы — наша последняя надежда.

«ЛУЧ» — не только название команды в турнирной таблице ФНЛ. Это еще и большая детская школа, несущая важную социальную миссию.

Ради какой-то сиюминутной выгоды нельзя уничтожать проверенную временем и житейскими штормами структуру, в которой занимается сейчас более трехсот детей, мечтающих биться за честь города и края на футбольных полях России!

Мы верим в то, что Вам, как спортсмену и коренному приморцу, судьба клуба, как флагмана краевого спорта, не может быть безразличной. Пожалуйста. Не дайте убить наш «ЛУЧ».

С уважением и надеждой — болельщики ФК «ЛУЧ» (Владивосток).

Ранее к губернатору обратились и игроки «Луча». Они выразили опасение, что клуб может прекратить существование.