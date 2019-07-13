Болельщики бойкотируют матч "Торпедо" с "Балтикой" из-за переноса на резервную арену

Болельщики "Торпедо" отказались от активной и визуальной поддержки на матче второго тура первенства ФНЛ с "Балтикой" из-за переноса с Восточной улицы на резервную арену.

Встреча пройдет на стадионе Академии "Спартак".Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Вход на матч будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в день игры при входе на стадион.

– В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре! Надеемся, команда нас поймет!

Завтра мы все в 17:00 придем в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом. В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать как сочтём нужным, – говорится в заявлении в группе "В контакте".