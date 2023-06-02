Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой предоставить команде право сыграть в стыках за выход в РПЛ
Болельщики «Алании» подготовили письмо на имя Президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить владикавказской команде право участия в стыках за выход в РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.
На данный момент владикавказский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 59 очков за 33 тура.
В сезоне-2020/21 «Алания» заняла 4-е место, но также не прошла лицензирование.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|- : -
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|- : -
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|- : -
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|- : -
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|- : -
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|- : -
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|- : -
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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