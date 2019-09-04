Болельщик «Енисея» отказался прервать голодовку, несмотря на победу команды

Болельщик «Енисея» Константин Литвинов отказался отменять голодовку после победы команды в Олимп-Кубке России над «Тюменью» (1:0), сообщает prmira.

По словам фаната, он готов прекратить свою акцию только, если красноярцы выиграют в первом дивизионе.

«Енисей», который занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, не побеждал в первенстве России с 1-го тура — 7 июля команда обыграла «Текстильщик» (1:0)

Сообщается, что болельщик полетит в Воронеж, где 7-го сентября «Енисей» сыграет с «Факелом». По словам Литвинова, пока он чувствует себя нормально.