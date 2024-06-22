Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:10

Президент «Чайки»: «При таких зарплатах игроков футбол в России никогда не окупится»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Чайка.
Фото ФК «Чайка»

Президент ФК «Чайка», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» порассуждал о том, почему футбол в России никогда не будет окупаемым.

— Но вы согласны с тем, что футбол в России не окупается? Что тогда вас заставляет год за годом вкладывать в клуб немалые средства?

— Интересный вопрос. А что такое в вашем понимании окупаемый футбол?

— Выйти хотя бы в ноль.

- Модель окупаемости известна - это когда клуб зарабатывает на трансферах, получает доходы в матчдэй, от продажи прав на трансляции, мерчандайзинг и спонсорство. Например, какая-та большая фирма дает «Манчестер Сити» миллиард долларов, понимая, что выиграет от этого сотрудничества в плане имиджа, привлечения аудитории, завоевания новых рынков и прочего.

— У нас так не работает?

— Нет. Выделили, например, клубу 600 миллионов, он на них живет. Такая вот окупаемость. А, допустим, может ли условный ФК «Тамбов», получив эти деньги, заработать на матчдэй 700 миллионов? Это нереально.

Возможно, что-то могут заработать такие клубы, как «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Динамо» — команды с традициями.

Но здесь же все упирается еще и в уровень зарплат футболистов. А при нем вряд ли что-то окупится — как в первой лиге, так и в РПЛ.

— Неадекватные зарплаты?

— Завышенные. Если бы клубы жили по средствам, на свои деньги, таких зарплат бы у нас не было. Неоправданные цифры...

Понимаю, когда футболист едет за рубеж на меньшие деньги, но он ставит перед собой серьезные спортивные задачи, хочет чего-то добиться. А есть, например, более талантливый игрок. Ему в России дали контракт, он купил квартиру, машину, его все устраивает. Много переоцененных ребят...

Система у нас такая, многое «перегрето», агенты, все дела. Сегодня у тебя футболист играет за 100 тысяч рублей и никому не нужен. А потом благодаря тренеру начал забивать, отдавать. И в следующем году требует уже в семь раз больше, так как посчитал себя великим мастером! А на самом деле особо-то в профессиональном плане не вырос... И получается, он проведет пару игр в РПЛ и пропадает. Это я все подвожу к ответу об окупаемости футбола в России. Ее не будет при таких зарплатах!

Полностью интервью Андрея Чайки читайте на сайте «СЭ»

Первая лига
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
Читайте также
Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Биография Владимира Тарасенко: жизнь и карьера обладателя Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» объявила об уходе Остойича
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 2 : 0
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 2 : 1
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 2 : 1
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 1 : 2
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 2 : 0
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 20 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости