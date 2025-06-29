Битоков вошел в тренерский штаб «Черноморца»

Тимур Битоков назначен помощником главного тренера «Черноморца», сообщает пресс-служба клуба.

27 июня команду из Новороссийска возглавил Сергей Первушин.

В минувшем сезоне 41-летний Битоков работал главным тренером «Спартака» из Нальчика. В тренерский штаб команды клуба он входил с 2019 года.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице первой лиги. Однако команде не разрешили участвовать в стыковых матчах клубов ФНЛ и РПЛ из-за того, что ее стадион не соответствовал требованиям РПЛ.