Билеты на последний матч «Факела» в 2025 году распродали за два дня

Билеты на матч 21-го тура ФНЛ «Факел» — «Челябинск» распродали менее чем за два дня, подтвердили в пресс-службе воронежского клуба.

Болельщиков не оттолкнул от посещения игры прогноз погоды — в день матча синоптики обещают +2 градуса.

«Факел» лидирует в ФНЛ как по спортивным показателям (первое место, отрыв в 5 очков от идущего вторым «Урала» и 10 — от располагающейся на третьей строчке «Родины»), так и по заполняемости трибун. В большинстве домашних матчей одноимённый стадион заполняется на 93% - свободные места остаются только на гостевом секторе.