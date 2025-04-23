Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что покинул клуб из-за Олега Шатова, когда тот вошел в тренерский штаб команды.

«В Екатеринбурге меня очень любили. У меня оставалось полтора года по контракту. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник. Он сказал, что не хочет меня видеть в команде, а президент клуба пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться, чтобы не возникали конфликты. Было понятно — раз тренер не хочет меня видеть, я не смогу больше тренироваться и выкладываться на 100 процентов, забивать много голов. Уже не будет хороших отношений, стабильности. Тогда я понял, что нужно уходить. Для меня это было очень легко. Не думаю, что я — тот, кто проиграл. Что касается бывшего одноклубника — у него даже нет лицензии, он моложе меня, но ему потакали во всем. Не хочу вдаваться в детали, потому что результаты говорят сами за себя. Пока он себя хоронит», — приводит Gazeta Sporturilor слова Бикфалви.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Сейчас 37-летний румын выступает на родине за «Оцелул».