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Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»

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Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что покинул клуб из-за Олега Шатова, когда тот вошел в тренерский штаб команды.

«В Екатеринбурге меня очень любили. У меня оставалось полтора года по контракту. Пришел новый тренер, мой бывший одноклубник. Он сказал, что не хочет меня видеть в команде, а президент клуба пошел у него на поводу. Не хотелось оставаться, чтобы не возникали конфликты. Было понятно — раз тренер не хочет меня видеть, я не смогу больше тренироваться и выкладываться на 100 процентов, забивать много голов. Уже не будет хороших отношений, стабильности. Тогда я понял, что нужно уходить. Для меня это было очень легко. Не думаю, что я — тот, кто проиграл. Что касается бывшего одноклубника — у него даже нет лицензии, он моложе меня, но ему потакали во всем. Не хочу вдаваться в детали, потому что результаты говорят сами за себя. Пока он себя хоронит», — приводит Gazeta Sporturilor слова Бикфалви.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Сейчас 37-летний румын выступает на родине за «Оцелул».

Олег Шатов
Эрик Бикфалви
Футбол
ФК Урал
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«Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче первой лиги
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 29 13 13 3 43-22 52
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Урал 29 13 11 5 39-27 50
5
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Родина 29 10 11 8 31-25 41
8
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
9
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 29 6 8 15 26-44 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
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26.04 08:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.04 14:00
Урал – Балтика
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КАМАЗ – Родина
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Чайка – Сочи
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27.04 14:00
Уфа – Шинник
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