БЕТСИТИ — официальный партнер «Уфы»

Букмекерская компания БЕТСИТИ заключила соглашение с клубом первой лиги. Уже в ближайшем туре с «Ротором» команда выйдет на поле с логотипом БЕТСИТИ на груди.

Кроме того, брендинг компании появится на тренировочной форме и домашнем стадионе «Уфы».

В рамках партнерства планируется проведение совместных активностей для поклонников команды — розыгрыши призов и подарков, совместные матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

«Для нас это партнерство — в первую очередь о футболе и болельщиках. Башкортостан — это регион с богатыми футбольными традициями и большой болельщицкой аудиторией. Хотим, чтобы фанаты «Уфы» получали еще больше эмоций от игры своей команды. Поэтому вместе с клубом готовим интересные акции, специальные предложения и маркетинговые активности», — заявил СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Мы высоко ценим оказанное нам доверие и благодарим БЕТСИТИ за поддержку. Данное соглашение предоставит нашему клубу новые финансовые возможности для развития. Кроме того, мы планируем реализовать ряд совместных проектов и активностей для болельщиков, включая программу в дни матчей и конкурсы. Мы убеждены, что наше сотрудничество будет способствовать росту популярности футбола в Уфе и привлечению новых зрителей на трибуны стадиона», — поделился эмоциями генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков.