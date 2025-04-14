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14 апреля, 18:50

БЕТСИТИ Битву морей посетили более 20 тысяч болельщиков

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БЕТСИТИ Битва морей.

В Калининграде 13 апреля прошла БЕТСИТИ Битва морей, в которой сошлись футбольные клубы «Балтика» и «Сочи».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.
13 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Сочи

Встреча была объединена концепцией БЕТСИТИ Дерби. Первый матч из этой серии прошел 9 марта в Сочи и получил название БЕТСИТИ Битва стихий. В нем сыграли партнеры букмекера — «Сочи» и «Урал».

Приморский «Сочи» олицетворял стихию воды, а промышленный «Урал» — огня.

Второй матч серии стал БЕТСИТИ Битвой морей. Хозяева представляли сильное и непреклонное холодное Балтийское море, а гости — теплое Черное море, где под покровом легкости скрывается неописуемая мощь.

БЕТСИТИ Битва морей.

Перед матчем команды подготовили зрелищные видеоролики с анонсом встречи, а пришедших на стадион болельщиков ждали активности от БЕТСИТИ и «Балтики».

Зрители матча могли принять участие в беспроигрышной лотерее и выиграть мерч БЕТСИТИ и «Балтики», а главным призом была игровая консоль Sony PlayStation 5 в кастомном оформлении.

Также на стадионе работали футбольные аттракционы и фотозона БЕТСИТИ Битва морей. Атмосферу праздника создавали DJ и ведущий.

БЕТСИТИ Битва морей.

По официальным данным лиги, игру посетил 21391 зритель, а победу в БЕТСИТИ Битве морей со счетом 2:0 одержала «Балтика».

Следующее БЕТСИТИ дерби в Первой лиге пройдет уже 26 апреля. В Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Балтика».

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Футбол
ФК Балтика
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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19.04 10:00
Енисей – Чайка
 - : -
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 - : -
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 - : -
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
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Торпедо – Урал
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Павел Мелешин

Павел Мелешин

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 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
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Александр Юшин

Торпедо

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
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Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
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Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

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Алания

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Уфа

 26 1 6
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