Бесчастных стал главным тренером «Факела»

Официальный сайт «Факела» сообщает, что Владимир Бесчастных стал главным тренером команды. Соглашение с 45-летним российским специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Бесчастных ранее работал тренером молодежной команды «Спартака». С 2016 по 2017 был старшим тренером «Тосно».

Ранее стало известно, что Сергей Оборин покинул команду из Воронежа.

«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице.

Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных. Столичный специалист подписал контракт с нашим клубом до конца сезона. ?#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/AALGXpbdSH — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) October 16, 2019

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