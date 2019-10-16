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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Бесчастных стал главным тренером «Факела»

11:46
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Официальный сайт «Факела» сообщает, что Владимир Бесчастных стал главным тренером команды. Соглашение с 45-летним российским специалистом рассчитано до конца текущего сезона.

Бесчастных ранее работал тренером молодежной команды «Спартака». С 2016 по 2017 был старшим тренером «Тосно».

Ранее стало известно, что Сергей Оборин покинул команду из Воронежа.

«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице.

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Дополнительная информация

http://fakelfc.ru/news/view/5729

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