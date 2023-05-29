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Сегодня, 16:10

Белоус — о «Рубине» и «Балтике»: «Если не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав нужно усиливать. Кардинально!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил перспективы в РПЛ «Рубина» и «Балтики».

«Рубин» за тур до конца первой лиги гарантировал себе первое место во втором по силе дивизионе. «Балтика» финиширует на второй строчке в турнирной таблице. Обе команды сыграют в РПЛ в следующем сезоне.

— Наверх поднимаются «Рубин» и «Балтика». Если оба клуба сохранят состав, на что смогут рассчитывать в премьер-лиге?

— Я очень рад, что эти команды вышли в РПЛ. Калининград вообще изумительный город с прекрасным стадионом и могучей армией болельщиков. Но сейчас и там, и в Казани должны четко понимать: если в следующем сезоне не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав необходимо усиливать. Кардинально! Вы же помните, что говорил в прошлом году Бородюк, главный тренер торпедовцев?

— Что?

— Мол, раз ребята решили задачу и пробились в РПЛ, надо их оставить, дать шанс проявить себя. Ну и чем все закончилось? Команда оказалась не готова к премьер-лиге, а Бородюка уволили после пятого тура. Надеюсь, в «Балтике» и «Рубине» на эти грабли уже не наступят.

Полностью интервью Юрия Белоуса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 00:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 00:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 00:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 00:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 00:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 00:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
3.06 00:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 00:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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