Белоус считает, что «Родина» сможет бороться за самые высокие места в РПЛ
Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Родина» могла бы бороться за высокие места в РПЛ.
«Сергей Ломакин хочет зайти надолго. У него есть клуб на Кипре, планирует в Эмиратах. Да, у «Родины» пока нет огромного стадиона, армии болельщиков, как у наших столичных клубов. Все впереди, этот клуб может повторить чудесную историю «Краснодара». У «Родины» тоже за 15 лет может появиться большой стадион, парк, академия, болельщики. Клуб сможет бороться за самые высокие места в российской премьер-лиге. Я рад появлению и развитию таких проектов, за ними будущее нашего футбола», — цитирует Белоуса Legalbet.
23 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Родина» получила лицензию РФС-1, позволяющую выступать в чемпионате России.
Московская команда идет на 5-й позиции в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков за 32 тура. 27 мая «Родина» встретится с «Волгой», а 3 июня сыграет с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11