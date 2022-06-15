Вратарь «Уфы» Беленов провел первую командную тренировку после травмы

Вратарь «Уфы» Александр Беленов провел первую тренировку с командой по индивидуальной программе после травмы, информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что российский голкипер травмировал связки голеностопа и колени.

Голкипер Беленов покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. В прошедшем сезоне футболист провел 27 матчей за «Уфу» и в 4 играх отстоял на ноль.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в Олимп ФНЛ.