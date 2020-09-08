Бэкхем использовал стикер «СКА-Хабаровска» у себя в Instagram

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм использовал стикер из набора «СКА-Хабаровск» у себя в Instagram.

Бэкхем опубликовал у себя в сторис фото, где его средний сын, Ромео, бьет по воротам, которые защищает младший сын англичанина, Круз. Бэкхем сопроводил одно из фото подписью: «Береги руки, Крузи» и использовал два стикера, один из которых — из набора «СКА-Хабаровска».