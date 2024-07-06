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Сегодня, 12:05

Бегун стал игроком «Балтики»

Виктория Кравченко
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«Балтика» и «СКА-Хабаровск» оформили трансфер защитника Дмитрия Бегуна, сообщила пресс-служба калининградской команды. Контракт рассчитан до 2029 года.

Футболист является воспитанником приморского клуба «Луч-Энергия». Он также играл за молодежную команду ЦСКА в 2020-м году.

Летом 2021-го перешел в московское «Динамо». В августе 2022-го дебютировал за главную команду в Кубке страны.

В июле 2023-го стал игроком «СКА-Хабаровск». За команду провел 26 матчей и отметился одним ассистом.

ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
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Источник: Луна не покинет «Балтику» этим летом
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