Бегун стал игроком «Балтики»
«Балтика» и «СКА-Хабаровск» оформили трансфер защитника Дмитрия Бегуна, сообщила пресс-служба калининградской команды. Контракт рассчитан до 2029 года.
Футболист является воспитанником приморского клуба «Луч-Энергия». Он также играл за молодежную команду ЦСКА в 2020-м году.
Летом 2021-го перешел в московское «Динамо». В августе 2022-го дебютировал за главную команду в Кубке страны.
В июле 2023-го стал игроком «СКА-Хабаровск». За команду провел 26 матчей и отметился одним ассистом.
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|Сочи
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10
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11
|КАМАЗ
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12
|СКА-Хаб.
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13
|Сокол
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14
|Черноморец
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|0-0
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15
|Родина
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|0
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|0-0
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16
|Ротор
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17
|Уфа
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18
|Чайка
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|13.07
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Енисей – КАМАЗ
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Нефтехимик – Тюмень
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Торпедо – СКА-Хаб.
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
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