Бегун стал игроком «Балтики»

«Балтика» и «СКА-Хабаровск» оформили трансфер защитника Дмитрия Бегуна, сообщила пресс-служба калининградской команды. Контракт рассчитан до 2029 года.

Футболист является воспитанником приморского клуба «Луч-Энергия». Он также играл за молодежную команду ЦСКА в 2020-м году.

Летом 2021-го перешел в московское «Динамо». В августе 2022-го дебютировал за главную команду в Кубке страны.

В июле 2023-го стал игроком «СКА-Хабаровск». За команду провел 26 матчей и отметился одним ассистом.