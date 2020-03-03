Базу «Мордовии» оценивают для продажи после ареста за долги
18:23
Специалисты оценивают стоимость спортивной базы «Мордовии» для дальнейшей продажи после ареста приставами, утверждает РИА «Новости». Базу «Мордовии» арестовали за долги перед компанией «Строй-Инжиниринг».
«Мордовия» арендовала стадион, построенный к чемпионату мира, для матчей в ФНЛ, но аренду осилить не смогла.
После 25 туров чемпионата Олимп — ФНЛ «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.
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