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Базу «Мордовии» оценивают для продажи после ареста за долги

18:23
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Специалисты оценивают стоимость спортивной базы «Мордовии» для дальнейшей продажи после ареста приставами, утверждает РИА «Новости». Базу «Мордовии» арестовали за долги перед компанией «Строй-Инжиниринг».

«Мордовия» арендовала стадион, построенный к чемпионату мира, для матчей в ФНЛ, но аренду осилить не смогла.

После 25 туров чемпионата Олимп — ФНЛ «Мордовия» идет на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200303/1568048700.html

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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