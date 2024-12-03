«Балтика» зимой хочет расстаться с пятью футболистами

«Балтика» планирует ротировать состав в зимнее трансферное окно и расстаться с некоторыми футболистами.

По информации Metaratings, клуб покинут Илья Свинов, Дмитрий Бегун, Кирилл Маляров, Тигран Аванесян и Алекс Фернандес. Штаб Андрея Талалаева не рассчитывает на этих футболистов и сообщил игрокам о необходимости поиска нового клуба.

«Балтика» ушла на зимнюю паузу лидером первой лиги. После 21 тура калининградцы набрали 45 очков.