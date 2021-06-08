«Балтика» заключила контракт с защитником из Сербии
16:57
Сербский защитник Иван Остоич стал футболистом «Балтики». Соглашение с футболистом, которому в конце июня исполнится 32 года, заключено по схеме «1+1».
Последней командой Остоича был сербский «Явор», за который он выступал с января. Также защитник успел поиграть на клубном уровне в Словакии, Чехии, Кипре и Финляндии.
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