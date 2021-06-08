«Балтика» заключила контракт с защитником из Сербии

Сербский защитник Иван Остоич стал футболистом «Балтики». Соглашение с футболистом, которому в конце июня исполнится 32 года, заключено по схеме «1+1».

Последней командой Остоича был сербский «Явор», за который он выступал с января. Также защитник успел поиграть на клубном уровне в Словакии, Чехии, Кипре и Финляндии.