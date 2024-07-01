«Балтика» заинтересована в нападающем «Родины» Тимошенко

«Балтика» проявляет интерес к нападающему «Родины» Ивану Тимошенко, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, калининградцы сделали запрос о переходе 25-летнего россиянина, но «Родина» не готова отпускать игрока.

Контракт Тимошенко рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В прошлом сезоне он забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за «Родину».