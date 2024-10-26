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Сегодня, 18:00

«Балтика» — «Урал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги в субботу, 26 октября. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Балтика» — «Урал» в прямом эфире покажет официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии наличия подписки).

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Урал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Урал

После 15 туров «Балтика» занимала 3-е место с 27 очками, «Урал» — с 26 очками на 4-й строчке.

ФК Балтика
ФК Урал
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«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником», «Тюмень» победила впервые за 13 туров
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
2
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
3
 Балтика 15 7 6 2 17-10 27
4
 Урал 15 7 5 3 22-15 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
16
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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32 тур
33 тур
34 тур
26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 6 : 1
26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 1 : 1
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 4 : 1
26.10 19:00
Балтика – Урал
 - : -
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
Алания – Чайка
 - : -
27.10 17:00
КАМАЗ – Сочи
 - : -
27.10 18:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
27.10 19:00
Родина – Торпедо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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