«Балтика» — «Урал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)
«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги
«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги в субботу, 26 октября. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию матча «Балтика» — «Урал» в прямом эфире покажет официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии наличия подписки).
Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Урал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
После 15 туров «Балтика» занимала 3-е место с 27 очками, «Урал» — с 26 очками на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|15
|7
|8
|0
|28-12
|29
|
2
|Арсенал
|16
|6
|10
|0
|15-9
|28
|
3
|Балтика
|15
|7
|6
|2
|17-10
|27
|
4
|Урал
|15
|7
|5
|3
|22-15
|26
|
5
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|24-15
|24
|
6
|Черноморец
|16
|7
|3
|6
|22-23
|24
|
7
|Ротор
|15
|5
|7
|3
|12-9
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|5
|6
|5
|24-26
|21
|
9
|Нефтехимик
|15
|5
|6
|4
|12-13
|21
|
10
|Енисей
|16
|6
|2
|8
|16-20
|20
|
11
|Родина
|15
|4
|7
|4
|15-15
|19
|
12
|Чайка
|15
|4
|7
|4
|17-18
|19
|
13
|Алания
|15
|4
|5
|6
|9-11
|17
|
14
|КАМАЗ
|15
|4
|4
|7
|12-11
|16
|
15
|Шинник
|16
|3
|6
|7
|11-18
|15
|
16
|Сокол
|15
|3
|6
|6
|8-18
|15
|
17
|Уфа
|15
|2
|5
|8
|13-22
|11
|
18
|Тюмень
|16
|2
|3
|11
|13-25
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.10
|09:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|6 : 1
|26.10
|17:00
|
Арсенал – Шинник
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|4 : 1
|26.10
|19:00
|
Балтика – Урал
|- : -
|27.10
|13:00
|
Уфа – Ротор
|- : -
|27.10
|15:00
|
Алания – Чайка
|- : -
|27.10
|17:00
|
КАМАЗ – Сочи
|- : -
|27.10
|18:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|27.10
|19:00
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|5
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|11
|1
|4
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|14
|1
|4
|
|
Владислав Адаев
Уфа
|11
|1
|3
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