«Балтика» победила «Урал» и возглавила таблицу первой лиги

«Балтика» дома оказалась сильнее «Урала» в матче 16-го тура первой лиги — 2:1.

За калининградский клуб голы забили Виталий Лисакович и Сергей Варатынов. У екатеринбуржцев отличился Андрей Егорычев.

«Балтика» набрала 30 очков в 16 матчах и поднялась на первое место в первой лиге. «Урал» идет на четвертой позиции с 26 баллами.