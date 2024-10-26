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Сегодня, 20:56

«Балтика» победила «Урал» и возглавила таблицу первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Балтика» дома оказалась сильнее «Урала» в матче 16-го тура первой лиги — 2:1.

За калининградский клуб голы забили Виталий Лисакович и Сергей Варатынов. У екатеринбуржцев отличился Андрей Егорычев.

«Балтика» набрала 30 очков в 16 матчах и поднялась на первое место в первой лиге. «Урал» идет на четвертой позиции с 26 баллами.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Урал

Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Балтика
ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
2
 Торпедо 15 7 8 0 28-12 29
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 15 6 6 3 24-15 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 15 5 7 3 12-9 22
8
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
9
 Нефтехимик 15 5 6 4 12-13 21
10
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
11
 Родина 15 4 7 4 15-15 19
12
 Чайка 15 4 7 4 17-18 19
13
 Алания 15 4 5 6 9-11 17
14
 КАМАЗ 15 4 4 7 12-11 16
15
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
16
 Сокол 15 3 6 6 8-18 15
17
 Уфа 15 2 5 8 13-22 11
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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26.10 09:00
СКА-Хаб. – Черноморец
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26.10 17:00
Арсенал – Шинник
 1 : 1
26.10 17:00
Тюмень – Енисей
 4 : 1
26.10 19:00
Балтика – Урал
 2 : 1
27.10 13:00
Уфа – Ротор
 - : -
27.10 15:00
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Александр Юшин

Александр Юшин

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 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Балтика

 5
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

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Уфа

 11 1 3
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