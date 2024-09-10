«Балтика» — «Тюмень»: видеообзор матча

«Балтика» на своем поле победила «Тюмень» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Голы калининградской команды забили Алекс Фернандес (с пенальти) и Абу-Саид Эльдарушев. У гостей отличился Давид Шавлохов.

«Балтика» провела первый матч под руководством Андрея Талалаева, который возглавил команду 6 сентября. Он сменил на посту главного тренера Александра Грищенко.