«Балтика» одержала победу над «Тюменью» в первом матче под руководством Талалаева

«Балтика» на своем поле победила «Тюмень» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Голы калининградской команды забили Алекс Фернандес (с пенальти) и Абу-Саид Эльдарушев. У гостей отличился Давид Шавлохов.

«Балтика» провела первый матч под руководством Андрея Талалаева, который возглавил команду 6 сентября. Он сменил на посту главного тренера Александра Грищенко.

Клуб из Калининграда набрал 16 очков и занимает 4-е место в ФНЛ. «Тюмень» (5) замыкает турнирную таблицу.