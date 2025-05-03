«Балтика» — «Торпедо»: видеообзор матча Первой лиги

«Торпедо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 31-го тура Первой лиги — 1:0.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками. «Балтика» идет на первой строчке с 66 очками.