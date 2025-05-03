«Торпедо» победило «Балтику» и вернулось на второе место в таблице Первой лиги

«Торпедо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 31-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник гостей Ейсон Гузман.

«Торпедо» благодаря победе вернулось на второе место в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками, опередив «Черноморец» (57) и «Сочи» (56).

«Балтика» лидирует в таблице с 66 очками. Команда из Калининграда могла досрочно обеспечить себе выход в РПЛ — для этого достаточно было не проиграть «Торпедо».

В следующем, 32-м туре ФНЛ «Торпедо» сыграет дома с «Шинником», а «Балтика» встретится на выезде с «Черноморцем».