3 мая, 20:56

«Торпедо» победило «Балтику» и вернулось на второе место в таблице Первой лиги

Вратарь «Торпедо» Михаил Волков отбивает удар по своим воротам в матче с «Балтикой».
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» на выезде обыграло «Балтику» в матче 31-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил полузащитник гостей Ейсон Гузман.

«Торпедо» благодаря победе вернулось на второе место в турнирной таблице ФНЛ с 58 очками, опередив «Черноморец» (57) и «Сочи» (56).

«Балтика» лидирует в таблице с 66 очками. Команда из Калининграда могла досрочно обеспечить себе выход в РПЛ — для этого достаточно было не проиграть «Торпедо».

В следующем, 32-м туре ФНЛ «Торпедо» сыграет дома с «Шинником», а «Балтика» встретится на выезде с «Черноморцем».

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.
03 мая, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Торпедо

  • Сергей Чернов

    Не нужно это Торпедо. Хватит уже команд из Москвы и Московской обл. Россия большая, нужны клыбы из провинции.

    04.05.2025

  • Nevsky Vestnik

    Ты бы молчал, представитель малочисленных фанов педо из любительской 3-ьей, 2-ой, 1-ой лиг, безвылазно там торчите годами, ни одной московской команде такой ужс не снился!

    04.05.2025

  • Nevsky Vestnik

    У тебя мозги есть, эрзац-педо-фан? Научись говорить и выражать мысль яснее

    04.05.2025

  • Nevsky Vestnik

    Педо-Сарай закрыть навсегда! Пиджак, на выход! На Восточной, вместо стадиона, парк, спортгородок, площадки для детей, скамейки, кефир-баранки-булки-воды! Жители будут только рады, им не нужны обоссанные подъезды и дворы после пьяных педо-фанов с их безумными воплями: «ОЧБ!», никакого отношения к ушедшим в Славную Лету Легендарным «Торпедо» и ЗИЛ они не имеют, это дебилы, позорящие Москву

    04.05.2025

  • shabl

    Москва договорилась ! Талалаев даже на пресс-конференцию потом не пришёл, слился под видом красной карточки. Это насколько нужно не любить своих болел чтобы так облажаться перед аншлагом. Хозяева даже не били толком по воротам в створ. Это как минимум странно.

    04.05.2025

  • Kortvv

    давно я не видел такого предвзятого судейства в сторону одной из команд. И это было Торпедо, рвущееся в РПЛ всеми правдами и неправдами.

    04.05.2025

  • Nevsky Vestnik

    Говно не бывает нужным!

    03.05.2025

  • poloskun

    Выползли змееныши без зубов. Торпедо им не угодило. А то, что с двухтысячного года чемпионства не считаются?

    03.05.2025

  • 555 555

    С чего вы взяли что ненужная? Торпедо должно играть в элите,но только соблюдения спортивного принципа.

    03.05.2025

  • енг

    Ну, да. Пылили с 1938 - 2006 не вылетая, подряд. Назови, кто больше? Ну, кроме Динамо из Москвы.

    03.05.2025

  • МАО

    обоих в ж. на ..х фтопку

    03.05.2025

  • МАО

    Ещё одна дерьмовая команда в Высшей Лиге. Кому они нужны, кроме двух болельщиков. Московских команд явный перебоор

    03.05.2025

  • refes

    Судья как то явно в одну сторону свистел, какие то очень нехорошие предположения это вызывает...

    03.05.2025

  • Семён Фадеич

    Ненужная команда с быдло болелами. Попилят и вылетят.

    03.05.2025

  • Nevsky Vestnik

    Договорняк! Долой Эрзац-Торпедо, долой Торпедо-Лужники! Долой этот суррогат!

    03.05.2025

    • «Сочи» разгромил «Арсенал», «Черноморец» победил «Шинник»

    «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: видеообзор матча Первой лиги
