«Балтика» и «Торпедо» сыграют в 31-м туре первой лиги 3 мая

«Балтика» и «Торпедо» сыграют в 31-м туре первой лиги в субботу, 3 мая. Начало игры на «Ростех Арене» в Калининграде — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча лидеров ФНЛ в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Торпедо» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 31-й тур.

03 мая, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Балтика» с 66 очками после 30 туров занимает первое место в первой лиге, в предыдущем матче команда из Калининграда обыграли «Урал» (5:2). «Торпедо» набрало 55 очков и идет вторым, предыдущим соперником черно-белых была «Алания» (4:2).