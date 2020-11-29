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«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой» и не смогло подняться на второе место

20:06
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«Балтика» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Команда Сергея Игнашевича упустила шанс выйти на чистое второе место. На счету «Торпедо» 53 очка, «Оренбург» опережает москвичей по дополнительным показателям, а «Крылья Советов» отстают на 1 очко.

Лидирует «Нижний Новгород», набравший 58 баллов.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0

«Балтика»: Бориско, Юрганов, Тишкин, Кузьмин (Гелоян, 68), Альшин, Казаев, Шаваев, Дудиев, Кашчелан, Валенсия, Маркович (Аллеф, 78).

«Торпедо»: Конюхов, Лях, Редькович, Прошкин (Шоркин, 46), Евдокимов, Самсонов (Адаев, 84), Нетфуллин, Берковский (Кертанов, 76), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 58), Лебеденко (Калмыков, 46).

Предупреждения: Магаль, 29. Лебеденко, 30. Кашчелан, 31. Валенсия, 32. Юрганов, 41. Прошкин, 44. Самсонов, 75. Рязанцев, 88. Аллеф, 89. Лях, 90+2. Дудиев, 90+5.

Удаления: Валенсия, 73. Рязанцев, 87.

Судья: Кошко (Белореченск).

29 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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