«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой» и не смогло подняться на второе место

«Балтика» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Команда Сергея Игнашевича упустила шанс выйти на чистое второе место. На счету «Торпедо» 53 очка, «Оренбург» опережает москвичей по дополнительным показателям, а «Крылья Советов» отстают на 1 очко.

Лидирует «Нижний Новгород», набравший 58 баллов.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0

«Балтика»: Бориско, Юрганов, Тишкин, Кузьмин (Гелоян, 68), Альшин, Казаев, Шаваев, Дудиев, Кашчелан, Валенсия, Маркович (Аллеф, 78).

«Торпедо»: Конюхов, Лях, Редькович, Прошкин (Шоркин, 46), Евдокимов, Самсонов (Адаев, 84), Нетфуллин, Берковский (Кертанов, 76), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 58), Лебеденко (Калмыков, 46).

Предупреждения: Магаль, 29. Лебеденко, 30. Кашчелан, 31. Валенсия, 32. Юрганов, 41. Прошкин, 44. Самсонов, 75. Рязанцев, 88. Аллеф, 89. Лях, 90+2. Дудиев, 90+5.

Удаления: Валенсия, 73. Рязанцев, 87.

Судья: Кошко (Белореченск).

29 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».