«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Балтикой» и не смогло подняться на второе место
«Балтика» и «Торпедо» сыграли вничью в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Команда Сергея Игнашевича упустила шанс выйти на чистое второе место. На счету «Торпедо» 53 очка, «Оренбург» опережает москвичей по дополнительным показателям, а «Крылья Советов» отстают на 1 очко.
Лидирует «Нижний Новгород», набравший 58 баллов.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
25-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0
«Балтика»: Бориско, Юрганов, Тишкин, Кузьмин (Гелоян, 68), Альшин, Казаев, Шаваев, Дудиев, Кашчелан, Валенсия, Маркович (Аллеф, 78).
«Торпедо»: Конюхов, Лях, Редькович, Прошкин (Шоркин, 46), Евдокимов, Самсонов (Адаев, 84), Нетфуллин, Берковский (Кертанов, 76), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 58), Лебеденко (Калмыков, 46).
Предупреждения: Магаль, 29. Лебеденко, 30. Кашчелан, 31. Валенсия, 32. Юрганов, 41. Прошкин, 44. Самсонов, 75. Рязанцев, 88. Аллеф, 89. Лях, 90+2. Дудиев, 90+5.
Удаления: Валенсия, 73. Рязанцев, 87.
Судья: Кошко (Белореченск).
29 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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