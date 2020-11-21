«Балтика» сыграла вничью с «Факелом»
«Балтика» и «Факел» сыграли вничью в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
23-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Факел» (Воронеж) — 0:0
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Ковалев, Кузьмин, Альшин, Шаваев, Макарчук, Гелоян (Маркович, 84), Кашчелан, Аллеф (Маркин, 84).
«Факел»: Саутин, Зайцев, Брызгалов, Пейчинович, Никитин (Григорьев, 82), Дмитриев, Акбашев, Мазуров (Петрусев, 55), Замалиев, Мастерной, Максимов (Разборов, 61).
Предупреждения: Акбашев, 14. Гелоян, 47. Дмитриев, 72. Никитин, 81. Разборов, 89.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
21 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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