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«Балтика» сыграла вничью с «Факелом»

19:56

«Балтика» и «Факел» сыграли вничью в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Факел» (Воронеж) — 0:0

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Ковалев, Кузьмин, Альшин, Шаваев, Макарчук, Гелоян (Маркович, 84), Кашчелан, Аллеф (Маркин, 84).

«Факел»: Саутин, Зайцев, Брызгалов, Пейчинович, Никитин (Григорьев, 82), Дмитриев, Акбашев, Мазуров (Петрусев, 55), Замалиев, Мастерной, Максимов (Разборов, 61).

Предупреждения: Акбашев, 14. Гелоян, 47. Дмитриев, 72. Никитин, 81. Разборов, 89.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

21 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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