Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:59

«Балтика» не смогла победить «Сокол»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Балтика» дома сыграла вничью с «Соколом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев гол на 10-й минуте забил Натан Гассама. У гостей на 49-й минута отметился Артем Молодцов.

«Балтика» лидирует в таблице первой лиги с 63 очками. «Сокол» с 23 очками занимает предпоследнее, 17-е место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур.
20 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Сокол

Первая лига
ФК Балтика
ФК Сокол (Саратов)
Читайте также
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Рудковская вступилась за Жилину из-за скандала с тренером Розановым
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Популярное видео
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Алания»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сочи»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Балтика»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Уфа»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Шинник»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Енисей»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Чайка»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Родина»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» разгромил «Аланию» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 18 9 2 45-15 63
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Черноморец 29 15 6 8 43-32 51
4
 Сочи 29 14 8 7 46-29 50
5
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
6
 СКА-Хаб. 29 12 8 9 35-35 44
7
 Ротор 29 9 13 7 24-22 40
8
 Енисей 29 11 6 12 28-31 39
9
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
10
 Арсенал 29 7 15 7 21-22 36
11
 Шинник 29 8 11 10 22-28 35
12
 Нефтехимик 29 8 10 11 28-31 34
13
 Чайка 29 7 13 9 29-36 34
14
 КАМАЗ 29 9 6 14 27-27 33
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 29 6 5 18 24-43 23
17
 Сокол 29 4 11 14 17-37 23
18
 Алания 29 5 8 16 17-39 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.04 10:00
Енисей – Чайка
 0 : 0
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 2 : 1
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 0 : 0
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 2 : 1
20.04 17:00
Сочи – Алания
 4 : 0
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 1 : 1
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
21.04 00:00
Торпедо – Урал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 11
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Черноморец Н

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 26 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости