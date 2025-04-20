«Балтика» не смогла победить «Сокол»

«Балтика» дома сыграла вничью с «Соколом» в матче 29-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев гол на 10-й минуте забил Натан Гассама. У гостей на 49-й минута отметился Артем Молодцов.

«Балтика» лидирует в таблице первой лиги с 63 очками. «Сокол» с 23 очками занимает предпоследнее, 17-е место.