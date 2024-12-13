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«Балтика» согласовала трансфер племянника Кларенса Зеедорфа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник болгарской «Славии» Квентин Зеедорф близок к переходу в «Балтику», сообщает Blitz.bg.

По информации источника, калинниградцы уже согласовали переход 24-летнего нидерландца. Защитник является племянником бывшего игрока сборной Нидерландов Кларенса Зеедорфа.

Зеедорф подписал контракт со «Славией» в октябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Кларенс Зеедорф
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Славия (София)
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Источник: «Торпедо» может подписать воспитанника «Спартака» Сокола
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
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 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
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 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
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