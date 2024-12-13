«Балтика» согласовала трансфер племянника Кларенса Зеедорфа

Защитник болгарской «Славии» Квентин Зеедорф близок к переходу в «Балтику», сообщает Blitz.bg.

По информации источника, калинниградцы уже согласовали переход 24-летнего нидерландца. Защитник является племянником бывшего игрока сборной Нидерландов Кларенса Зеедорфа.

Зеедорф подписал контракт со «Славией» в октябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

После 21 тура «Балтика» с 45 очками лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.