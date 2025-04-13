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13 апреля, 16:00

«Балтика» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» и «Сочи» встретятся в 28-м туре первой лиги 13 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Сочи» встретятся в 28-м туре первой лиги в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на «Ростех Арене» в Калининграде — в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Калининграде покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Сочи» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.
13 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Сочи

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Балтика» с 59 очками после 27 туров занимает первое место в первой лиге, в предыдущем матче калининградцы обыграли «СКА-Хабаровск» (2:1). «Сочи» набрал 47 очков и занимал пятое место, в прошлое воскресенье черноморцы уступили «Родине» (1:3).

Первая лига
ФК Балтика
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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19.04 10:00
Енисей – Чайка
 - : -
19.04 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
19.04 18:00
Нефтехимик – КАМАЗ
 - : -
20.04 17:00
Ротор – Тюмень
 - : -
20.04 17:00
Сочи – Алания
 - : -
20.04 17:00
Шинник – Арсенал
 - : -
20.04 18:00
Балтика – Сокол
 - : -
20.04 19:30
Родина – Уфа
 - : -
21.04 00:00
Торпедо – Урал
 - : -
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Г
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 10
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 9
Александр Юшин

Александр Юшин

Торпедо

 8
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 26 1 6
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