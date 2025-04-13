«Балтика» и «Сочи» встретятся в 28-м туре первой лиги 13 апреля

«Балтика» и «Сочи» встретятся в 28-м туре первой лиги в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на «Ростех Арене» в Калининграде — в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Калининграде покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Балтика» — «Сочи» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 28-й тур.

13 апреля, 18:00. Ростех Арена (Калининград)

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Балтика» с 59 очками после 27 туров занимает первое место в первой лиге, в предыдущем матче калининградцы обыграли «СКА-Хабаровск» (2:1). «Сочи» набрал 47 очков и занимал пятое место, в прошлое воскресенье черноморцы уступили «Родине» (1:3).