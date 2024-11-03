«Балтика» выиграла у «СКА-Хабаровска» и возглавила таблицу первой лиги

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«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

У хозяев голы забили Амир Мохаммад и Никита Мирошниченко (автогол).

«Балтика» одержала четвертую победу подряд. Клуб из Калининграда набрал 33 очка и возглавил таблицу первой лиги. «Торпедо» (33) отстает по дополнительным показателям.

«СКА-Хабаровск» с 21 очком занимает 11-е место.