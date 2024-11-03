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Сегодня, 21:00

«Балтика» выиграла у «СКА-Хабаровска» и возглавила таблицу первой лиги

Руслан Минаев
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«Балтика» дома обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

У хозяев голы забили Амир Мохаммад и Никита Мирошниченко (автогол).

«Балтика» одержала четвертую победу подряд. Клуб из Калининграда набрал 33 очка и возглавил таблицу первой лиги. «Торпедо» (33) отстает по дополнительным показателям.

«СКА-Хабаровск» с 21 очком занимает 11-е место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
03 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
СКА-Хабаровск

Первая лига
ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск
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Гол Сааведры принес «Сочи» победу над «Нефтехимиком» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 17 9 6 2 21-11 33
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Сочи 17 7 6 4 27-18 27
5
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
6
 Чайка 17 6 7 4 23-20 25
7
 Черноморец 17 7 3 7 22-24 24
8
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
9
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
10
 Нефтехимик 17 5 7 5 14-16 22
11
 СКА-Хаб. 17 5 6 6 24-28 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Шинник 17 4 6 7 12-18 18
16
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
17
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
18
 Тюмень 17 2 3 12 13-28 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
Сокол – Арсенал
 1 : 0
2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 2 : 1
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 3 : 0
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 0 : 1
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 3 : 2
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 3 : 0
3.11 19:00
Балтика – СКА-Хаб.
 2 : 0
4.11 14:00
Урал – Родина
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Сочи

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 6
П
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Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Мартин Крамарич

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Сочи

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 12 1 5
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 15 1 4
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