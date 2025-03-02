«Балтика» — «Шинник»: видеообзор матча

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Шинником» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Балтика» (46 очков) продолжает лидировать в первой лиге. Команда Андрея Талалаева увеличила отрыв от «Торпедо», идущего вторым, до трех очков.

«Шинник» (22) идет 14-м в турнирной таблице.