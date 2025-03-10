«Балтика» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)
«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги
«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги в понедельник, 10 марта. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 20.00 по московскому времени.
Игру «Балтика» — «Ротор» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Калининграде покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).
Основные события игры «Балтика» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».
«Балтика» после 24 туров ФНЛ набрала 46 очков и лидирует в турнирной таблице, у «Ротора» — 31 очко и девятая строчка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|13
|11
|1
|1
|41-14
|34
|
2
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|23-14
|29
|
3
|Торпедо
|14
|8
|3
|3
|26-11
|27
|
4
|Велес
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
5
|Урал
|13
|7
|4
|2
|21-8
|25
|
6
|Спартак Кс
|13
|7
|3
|3
|18-13
|24
|
7
|Уфа
|14
|5
|6
|3
|18-14
|21
|
8
|Шинник
|13
|4
|7
|2
|17-13
|19
|
9
|Ротор
|14
|5
|3
|6
|22-17
|18
|
10
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|15-26
|16
|
11
|Волга
|14
|4
|3
|7
|18-21
|15
|
12
|Челябинск
|13
|4
|3
|6
|17-21
|15
|
13
|Енисей
|14
|3
|5
|6
|16-27
|14
|
14
|КАМАЗ
|14
|3
|4
|7
|16-23
|13
|
15
|Ленинградец
|13
|3
|4
|6
|11-23
|13
|
16
|Нефтехимик
|14
|4
|0
|10
|10-21
|12
|
17
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|4
|8
|14-26
|7
|
18
|Текстильщик
|13
|1
|4
|8
|8-21
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.10
|19:00
|Ротор – Сочи
|0 : 1
|17.10
|11:30
|Енисей – Торпедо
|1 : 2
|17.10
|14:00
|Уфа – Арсенал
|2 : 0
|17.10
|16:00
|КАМАЗ – Нефтехимик
|2 : 1
|17.10
|16:30
|Спартак Кс – Ленинградец
|- : -
|18.10
|08:00
|СКА-Хабаровск – Волга
|- : -
|18.10
|13:00
|Урал – Нижний Новгород
|- : -
|18.10
|15:00
|Текстильщик – Челябинск
|- : -
|18.10
|17:00
|Велес – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|16
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|12
|
|
Матвей Урванцев
Челябинск
|7
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Владислав Сарвели
Нижний Новгород
|5
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|9
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|12
|1
|4
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|12
|1
|4
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