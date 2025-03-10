Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

«Балтика» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги в понедельник, 10 марта. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 20.00 по московскому времени.

Игру «Балтика» — «Ротор» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Калининграде покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основные события игры «Балтика» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 23-й тур.
10 марта 2025, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:0
Ротор

«Балтика» после 24 туров ФНЛ набрала 46 очков и лидирует в турнирной таблице, у «Ротора» — 31 очко и девятая строчка.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Первая лига
ФК Балтика
ФК Ротор
Читайте также
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
Футболист «Полимера» Даниил Винтер погиб в ДТП
Популярное видео
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торпедо» — «Уфа»: видеообзор матча ФНЛ

«Балтика» и «Ротор» не забили голов в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 13 11 1 1 41-14 34
2
 Сочи 14 9 2 3 23-14 29
3
 Торпедо 14 8 3 3 26-11 27
4
 Велес 14 8 2 4 19-17 26
5
 Урал 13 7 4 2 21-8 25
6
 Спартак Кс 13 7 3 3 18-13 24
7
 Уфа 14 5 6 3 18-14 21
8
 Шинник 13 4 7 2 17-13 19
9
 Ротор 14 5 3 6 22-17 18
10
 Арсенал 14 4 4 6 15-26 16
11
 Волга 14 4 3 7 18-21 15
12
 Челябинск 13 4 3 6 17-21 15
13
 Енисей 14 3 5 6 16-27 14
14
 КАМАЗ 14 3 4 7 16-23 13
15
 Ленинградец 13 3 4 6 11-23 13
16
 Нефтехимик 14 4 0 10 10-21 12
17
 СКА-Хабаровск 13 1 4 8 14-26 7
18
 Текстильщик 13 1 4 8 8-21 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.10 19:00 Ротор – Сочи 0 : 1
17.10 11:30 Енисей – Торпедо 1 : 2
17.10 14:00 Уфа – Арсенал 2 : 0
17.10 16:00 КАМАЗ – Нефтехимик 2 : 1
17.10 16:30 Спартак Кс – Ленинградец - : -
18.10 08:00 СКА-Хабаровск – Волга - : -
18.10 13:00 Урал – Нижний Новгород - : -
18.10 15:00 Текстильщик – Челябинск - : -
18.10 17:00 Велес – Шинник - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 16
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 12
Матвей Урванцев
Матвей Урванцев

Челябинск

 7
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 12 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 12 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости