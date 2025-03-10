«Балтика» — «Ротор»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги

«Балтика» и «Ротор» сыграют в 23-м туре первой лиги в понедельник, 10 марта. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 20.00 по московскому времени.

Игру «Балтика» — «Ротор» можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу в Калининграде покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Основные события игры «Балтика» — «Ротор» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 23-й тур.

10 марта 2025, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

«Балтика» после 24 туров ФНЛ набрала 46 очков и лидирует в турнирной таблице, у «Ротора» — 31 очко и девятая строчка.