«Балтика» обыграла «Родину» и одержала седьмую подряд победу в первой лиге

«Балтика» дома победила «Родину» в матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Победу калининградцам принесли голы Юрия Ковалева (7-я минута) и Сергея Варатынова (28-я). У гостей отличился Магомедхабиб Абдусаламов (68-я).

«Балтика» (42 очка) одержала седьмую подряд победу в первой лиге и остается лидером в турнирной таблице. «Родина» (24) идет на 11-й строчке.