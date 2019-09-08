«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счетом 5:1. Хет-триком отметился нападающий калининградцев Аллеф.
Олимп — ФНЛ
12-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 1:5 (1:0)
Голы: Сидоров, 5 (1:0). Аллеф, 54 (1:1). Маркин, 69 (1:2). Аллеф, 86 (1:3). Маркин, 88 (1:4).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Н.Радченко (Щаницин, 75), Сараев (Путилин, 68), Макушкин, Андреев (Юрченко, 67), Горюшкин, Батов, Мухаметзянов (Солодков, 55), Сидоров, А.Радченко, Трегулов (Попов, 57).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Маклаков (Дудиев, 76), Наилсон, Чочиев (Глушков, 29), Кашчелан, Шаваев (Казаев, 73), Кузьмин, Макарчук, Маркин (Жиронкин, 89), Аллеф.
Предупреждение: Мухаметзянов, 10.
Удаление: А.Радченко, 90+3.
Судья: Кукуян (Сочи).
8 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/