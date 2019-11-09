«Балтика» разгромила «Факел» Бесчастных

«Балтика» дома одержала победу над «Факелом» (3:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Калининграде. В составе хозяев дублем отметился форвард Аллеф и один раз отличился полузащитник Максим Кузьмин.

«Балтика» с 36 очками занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» — 20-я строчка и 15 баллов.

Воронежскую команду возглавляет Владимир Бесчастных.

Олимп — ФНЛ

22-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Факел» (Воронеж) — 3:0 (1:0)

Голы: Кузьмин, 40 (1:0). Аллеф, 74 (2:0). Аллеф, 85 (3:0).

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Тишкин, Кузьмин (Жиронкин, 82), Глушков (Маркин, 75), Кашчелан, Шаваев, Казаев (Аллеф, 61), Макарчук, Дудиев (Маклаков, 70), Альшин.

«Факел» (Воронеж): Кортнев, Красильниченко (Яковлев, 64), Лихачев, Брызгалов, Петрусев, Мастерной, Гладышев (Корян, 78), Букия, Рябокобыленко, Мазуров (Неплюев, 77), Дмитриев (Верулидзе, 86).

Предупреждения: Гладышев, 7. Петрусев, 37.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

9 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».

ФНЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей