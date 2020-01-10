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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Балтика» расторгла контракты с сыном Черчесова

14:36
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«Балтика» рассталась с бывшим нападающим «Мариуполя» и «Десны» Русланом Кисилем, а также голкипером Станиславом Черчесовым-младшим. Контракты расторгнуты по соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды из Калининграда.

28-летний Кисиль в текущем сезоне ФНЛ провел 8 матчей. 25-летний Черчесов на поле не выходил.

Дополнительная информация

https://www.fc-baltika.ru/news/2113-baltiicy-vyshli-iz-otpuska

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