«Балтика» продлила контракт с Менделем

«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Андреем Менделем, сообщает пресс-служба клуба.

Между футбольным клубом «Балтика» и Андреем Менделем достигнута договоренность о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2027 года.

Мендель присоединился к команде из Калининграда в сентябре 2024 года. За это время он сыграл в 11 матчах, каждый раз выходя в стартовом составе, и отметился одной результативной передачей.