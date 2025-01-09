«Балтика» продлила контракт с Менделем
«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Андреем Менделем, сообщает пресс-служба клуба.
Между футбольным клубом «Балтика» и Андреем Менделем достигнута договоренность о продлении трудового договора. Новое соглашение заключено до 10 июня 2027 года.
Мендель присоединился к команде из Калининграда в сентябре 2024 года. За это время он сыграл в 11 матчах, каждый раз выходя в стартовом составе, и отметился одной результативной передачей.
Источник: Telegram-канал «Балтики»
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|6
|4
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|21
|4
|9
|8
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|
15
|Уфа
|21
|5
|5
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|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
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|19
|
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|21
|4
|6
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|
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
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|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
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|
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Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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СКА-Хабаровск
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|2
|6
|
|
Константин Плиев
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|1
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Алания
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|1
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Новости
30 дек 2024 19:02
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