«Балтика» продлила контракт с главным тренером команды Калешиным до 2022 года

«Балтика» продлила контракт с главным тренером команды Евгением Калешиным до 2022 года, сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении на сайте калининградцев говорится, что соглашение с Калешиным будет действовать до конца сезона-2021/22. Соглашения с помощниками 41-летнего специалиста также продлены до лета 2022 года.

— Я благодарен руководству клуба и Калининградской области, которые предложили нам продолжить сотрудничество, — приводит пресс-служба «Балтики» слова Калешина. — Очень рад быть частью ФК «Балтика», представлять интересы и ценности болельщиков и жителей области. Надеюсь, со всей серьезностью и страстью мы сможем выразить это через нашу игру и результаты!

Калешин возглавил «Балтику» в январе 2019 года. По итогам сезона-2019/20 калининградская команда под руководством специалиста заняла 6 место в ФНЛ.