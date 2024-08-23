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Сегодня, 09:45

«Балтика» поздравила своих болельщиков с 70-летием клуба

Алина Савинова
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«Балтика» опубликовала обращение к болельщикам, посвященное 70-летию со дня основания клуба. В связи с этой знаменательной датой «балтийцы» выразили благодарность своим фанатам за поддержку и преданность на протяжении всех этих лет.

«Мы хотим от всей души поздравить и поблагодарить вас — наших верных болельщиков, которые всегда рядом, будь то на трибунах родного стадиона или на выезде. Ваша преданность и энергия вдохновляют нас каждый день. Вы — сердце и душа клуба, и мы гордимся быть с вами на одном пути!» — говорится в сообщении.

В честь этого события в пятницу, 23 августа, на стадионе «Балтики» пройдет Матч Легенд.

По итогам минувшего сезона калининградская команда вылетела из РПЛ. На данный момент «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав семь очков за шесть матчей.

Источник: https://t.me/fc_baltika/18270
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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3
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 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
5
 Нефтехимик 6 3 1 2 8-8 10
6
 Енисей 6 3 0 3 5-5 9
7
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10
 Алания 6 2 2 2 4-2 8
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13
 Балтика 6 1 4 1 5-5 7
14
 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 6 1 1 4 5-9 4
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 СКА-Хаб. 6 1 1 4 2-12 4
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