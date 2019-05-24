"Балтика" погасила долги перед ФНЛ и бывшими сотрудниками

"Балтика" погасила все долги по взносам в ФНЛ и перед бывшими сотрудниками клуба. 15 мая на заседании комиссии РФС по лицензированию команде было отказано в предоставлении лицензии.

– Отказ в выдаче лицензии футбольному клубу "Балтика" был связан с невыполнением клубом финансовых критериев правил по лицензированию РФС, имелась просроченная задолженность по взносам в ФНЛ и выплатам бывшим сотрудникам клуба, – приводит ТАСС слова министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко. – Все долги были погашены сегодня. Замечания устранены, надеемся на положительное решение комиссии.

Заседание апелляционного комитета РФС по лицензированию, на котором будет приниматься решение о выдаче лицензии на сезон-2019/20, запланировано на 30 мая. Сейчас "Балтика" занимает 15-е место в первом дивизионе.