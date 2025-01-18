«Балтика» подписала контракт с форвардом сборной Сальвадора

«Балтика» объявила о переходе нападающего сборной Сальвадора Брайна Хиля.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Депортес Толима» достигнута договоренность о трансфере нападающего Брайана Хиля. Трудовой договор заключен на срок до 31 мая 2029», — говорится в сообщении клуба.

23-летний футболист из Сальвадора с начала 2023 года играет за «Депортес Толима». В 73 матчах он забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.