«Балтика» подписала контракт с форвардом сборной Сальвадора
«Балтика» объявила о переходе нападающего сборной Сальвадора Брайна Хиля.
«Между футбольными клубами «Балтика» и «Депортес Толима» достигнута договоренность о трансфере нападающего Брайана Хиля. Трудовой договор заключен на срок до 31 мая 2029», — говорится в сообщении клуба.
23-летний футболист из Сальвадора с начала 2023 года играет за «Депортес Толима». В 73 матчах он забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.
Источник: Telegram-канал «Балтики»
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|4
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|
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|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
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|19
|
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|21
|4
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|
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
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|1.03
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|
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Черноморец – Торпедо
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|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
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|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
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Данил Полубояринов
Сокол
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|И
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|Ж
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