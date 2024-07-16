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«Балтика» подписала контракт с экс-защитником «Ростова» Терентьевым

Руслан Минаев
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«Балтика» подписала однолетний контракт с защитником Денисом Терентьевым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2025-го с возможностью продления еще на один год.

Ранее 31-летний россиянин играл за «Ростов», «Зенит», «Уфу» и «Томь». За желто-синих защитник провел 135 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Денис Терентьев
Футбол
ФК Балтика
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 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
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 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
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 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
11
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12
 Алания 1 0 1 0 0-0 1
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