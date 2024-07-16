«Балтика» подписала контракт с экс-защитником «Ростова» Терентьевым

«Балтика» подписала однолетний контракт с защитником Денисом Терентьевым, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до июня 2025-го с возможностью продления еще на один год.

Ранее 31-летний россиянин играл за «Ростов», «Зенит», «Уфу» и «Томь». За желто-синих защитник провел 135 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.