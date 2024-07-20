«Балтика» подписала Бозова из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Бозов подписал контракт с «Балтикой», сообщается на официальном сайте клуба.

Между клубами достигнута договоренность о трансфере 19-летнего россиянина. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

Бозов является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых в сезоне-2023/24 он провел 13 матчей, сделав одну результативную передачу.