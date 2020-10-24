«Балтика» одержала волевую победу над «Иртышом»
«Балтика» вырвала победу у «Иртыша» в 17-м туре Олимп-ФНЛ — 3:2.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Иртыш» (Омск) — 3:2 (2:1)
Голы: Киселев, 10 (0:1). Плетнев, 12 (1:1). Маркин, 40 (2:1). Шлеермахер, 74 (2:2). Маркин, 79 (3:2).
«Балтика»: Латышонок, Плопа (Мещанинов, 46), Тишкин, Юрганов, Ковалев (Демьянов, 73), Жиронкин (Дудиев, 65), Плетнев (Джамилов, 46), Макарчук, Шаваев (Лазарев, 90+1), Казаев, Маркин.
«Иртыш»: Полетаев, Шакуро, Магадиев, Масловский, Сычевой, Шлеермахер, Стеклов (Кербс, 67), Подоксенов (Аршакян, 83), Киселев, Морозов, Саламатов (Третьяков, 72).
Предупреждения: Шакуро, 31. Тишкин, 33. Магадиев, 49. Мещанинов, 61.
Судья: Галимов (Улан-Удэ).
24 октября. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/