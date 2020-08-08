«Балтика» обыграла «Волгарь», бразилец Аллеф сделал дубль
«Балтика» победила «Волгарь» в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ — 2:0. В составе калининградского клуба дубль сделал бразилец Аллеф.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
2-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:0 (1:0)
Голы: Аллеф, 17 (1:0). Аллеф, 50 — с пенальти (2:0).
Нереализованный пенальти: Локтионов, 42 (вратарь)
«Балтика»: Бориско, Мещанинов, Тишкин (Плопа, 54), Альшин, Кузьмин (Бутаков, 68), Казаев, Кашчелан, Дудиев, Макарчук (Маклаков, 63), Шаваев (Наилсон, 74), Аллеф (Маркин, 81).
«Волгарь»: Антипин, Локтионов, Журавлев, Хомуха, Бердников, Зенин (Корнюшин, 70), Болонин (Лобкарев, 67), Павлишин, Погосов, Гасилин (Козлов, 75), Сергеев (Сагитов, 64).
Предупреждения: Болонин, 3. Альшин, 13. Бердников, 28. Тишкин, 32. Макарчук, 44.
Удаление: Бердников, 83.
Судья: Чебан (Москва).
8 августа. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/